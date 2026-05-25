阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広の打撃について語った。１９日の中日戦（倉敷）でデビューして５試合で、打率４割９厘、１本塁打、５打点の活躍。「彼のバッティングは僕らにはちょっと考えられない。今の時代の野球のトレーニングをやってきた、そういう形だと思う。少し右の肩が下がり気味に入るんだけど、下がり気味に入ることによって、バットのヘッドが（いい意味で）出てこない」と、新時代の打撃フォームを称賛した。

２４日の巨人戦では右中間席に１号ソロ。「彼の（上体の）柔らかい強さという特徴は、センターカメラから（の映像を）見ていても、（右）肘が入ってきてもバットが見えない。そこからバットがボーンと出てきて右中間にホームラン。（捕手の）大城選手はあのポイントであそこまで持って行けるのかとビックリしていると思う」は話した。

また、立石の加入の投手陣への相乗効果も指摘。「リリーフ陣がちょっと不安。でもその不安を解消する１、２点の追加点を取って７、８、９回に移れる。立石という１枚のカードが入ったことによって３点打線が４点打線になる。それぐらい素晴らしい選手」と、得点力アップで投手陣を助けることができると説明した。