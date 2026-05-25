連合が組合員を対象に実施したアンケートで支持する政党を聞いたところ、中道改革連合が４位に沈んだ。

中道改革は首位の国民民主党、２位の自民党などに大差をつけられており、連合の後ろ盾を期待する中道改革内には衝撃が走っている。

アンケートは２月の衆院選での投票行動などを分析するため４月に行われ、約５万５０００人が回答した。２１日に速報値を公表した。首位の国民民主は２６・８％で、自民１５・５％、立憲民主党１１・３％、中道改革４・６％と続いた。

中道改革の小川代表は２２日の記者会見で、「冷静に受け止める」と述べるにとどめた。ただ、党幹部は「『何とかしろ』という重たいメッセージだ」と沈痛な面持ちで語った。

連合は同党との距離感を測りかねている。国民民主、立民両党を「連携政党」と位置づけている一方、中道改革に対しては衆院選では候補者単位で支援に回ったが、正式な連携関係は結んでいない。協力関係を固めたい中道改革に対し、連合は２１日に決定した衆院選総括文書で「関係を見極めていく」との表現で回答した。

芳野友子会長は記者会見で「このタイミングで関係性を整理できなかったという行間を読み取ってほしい」と、暗に中道改革に苦言を呈した。連合内には「自民に流れ、中道改革の支持がこれほどまで低いとは衝撃的だ」（産別幹部）との声がある。

一方、国民民主の榛葉幹事長は２２日の記者会見で、同党が「年収の壁」の見直しなどを実現してきた実績を挙げ、「組合員が（国民民主が主導する）政治に期待した。この期待やモメンタム（勢い）を失いたくない」と手応えを語った。自民からも「政治に求められているのは、政策を現実的に動かせるかどうかだ」（中堅）と、結果を歓迎する声が上がった。