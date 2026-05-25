お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）が24日に放送されたテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（後6・30）に出演。今年の春から自身の給料が上がったことを告白した。

失われた30年とも呼ばれ、30年間給与水準がほとんど上がっていない日本と、世界で働く人たちの給与水準を比較する“お金バラエティー”番組。今回は「少子化対策がスゴい国SP」と題して放送された。

スタジオトークで「給料交渉はしたことある?」という話題になると、井戸田は「ぶっちゃけ言うと、この春からちょっと上がったね」と告白した。

これにMCの藤本美貴が「おっ！」と驚きつつ、昇給のきっかけを尋ねると、井戸田は「俺が少し認められたのかもしれない」と照れ笑いを浮かべた。

この昇給にゲストの陣内智則から「“上がりました”って言ってくれるの?」と問われると、井戸田は「陣さんも出てる番組なんですけど…こんなこと言っていいのかな?」と戸惑った。

それでも「（出演する）尺が増えたの。あと、勤続年数も長いっていうのもあって、どうなんだろうな?って言ってたら…“（マネジャーから）上がりました”って」と報告を受けたという。

そして「どれぐらい上がったの?」と聞いたが、マネジャーからは「まぁまぁ」と、具体的な金額ははぐらかされた。そのため「明細を見るのを楽しみにしてます」と、昇給後の給与明細に期待を寄せていることを明かした。