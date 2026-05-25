◆米大リーグ ブルージェイズ―パイレーツ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・パイレーツ戦に「６番・三塁」でスタメン出場し、４打数１安打で、２０打席ぶりの安打を放った。ブルージェイズは敗れて連勝が「４」で止まった。

１回表先頭でシースがホルウィッツに「プレーボール弾」となる初球先頭弾を浴びる思わぬ幕上げとなった一戦。２点を追う２回１死走者なしで迎えた１打席目は、先発右腕のケラーに２球で追い込まれたが、カウント２―２から６球目の９４・１マイル（約１５１・４キロ）をはじき返して右翼フェンス直撃の二塁打を放った。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団の本拠地のうちヤンキースタジアムなど３球場であれば本塁打になっていた飛距離３６０フィート（約１１０メートル）の当たりだった。６試合、２０打席ぶりの安打となった。

試合中に現地放送の中継に応じたシュナイダー監督は岡本の久々の一打に「彼は打線の中でも重要な選手だ。彼のキャリアの中で初めてこのような状況（不調）になっているけど、中堅から逆方向に打っているときはいい。復調してくれることを願っている」とホッとしているようだった。

２点を追う４回１死一、二塁の２打席目は右飛。５回には主砲のゲレロが右肘付近に死球を受けて途中交代となるアクシデントも起きた。６回１死の３打席目は空振り三振、８回２死の４打席目は遊ゴロに倒れた。

岡本は５月に入って調子を上げ、最初の５試合で５本塁打を放った。だが、その後は出場した試合では１５試合連続本塁打なし。１９〜２２日（同２０〜２３日）は４試合連続で安打が出ず、２３日（同２４日）の本拠地・パイレーツ戦はスタメンを外れて守備のみの出場だった。この日の試合前の時点で、メジャー自己ワーストの１９打席連続無安打、５打席連続三振。打順も５月は主に４番に入っていたが、７番だった４月２４日（同２５日）の本拠地・ガーディアンズ戦以来、１か月ぶりに５番以上に入らず６番に下がった。