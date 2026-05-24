[5.24 プレミアリーグ第38節](シェルハースト パーク)

※24:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 8 ジェフェルソン・レルマ

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 34 チャディ・リアド

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 7 イスマイラ・サール

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 55 ジャスティン・デベニー

MF 59 リオ・カルディネス

FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 3 タイリック・ミッチェル

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 23 ジェイディー・カンボ

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 20 アダム・ウォートン

FW 11 ブレナン・ジョンソン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

FW 29 エバン・ゲサン

監督

オリバー・グラスナー

[アーセナル]

先発

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 16 クリスティアン・ノアゴール

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 20 ノニ・マドゥエケ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 56 マックス・ダウマン

FW 9 ガブリエル・ジェズス

控え

GK 35 トミー・セットフェード

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 29 カイ・ハバーツ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります