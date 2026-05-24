クリスタル・パレスvsアーセナル スタメン発表
[5.24 プレミアリーグ第38節](シェルハースト パーク)
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 7 イスマイラ・サール
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 リオ・カルディネス
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 3 タイリック・ミッチェル
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 11 ブレナン・ジョンソン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
FW 29 エバン・ゲサン
監督
オリバー・グラスナー
[アーセナル]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 16 クリスティアン・ノアゴール
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 20 ノニ・マドゥエケ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
控え
GK 35 トミー・セットフェード
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 7 イスマイラ・サール
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 リオ・カルディネス
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 3 タイリック・ミッチェル
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 11 ブレナン・ジョンソン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
FW 29 エバン・ゲサン
監督
オリバー・グラスナー
[アーセナル]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 16 クリスティアン・ノアゴール
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 20 ノニ・マドゥエケ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
控え
GK 35 トミー・セットフェード
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります