フジテレビ「ＭＵＳＩＣ ＦＡＩＲ」が２３日、放送され、ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ、森山直太朗、新浜レオン、ＲＯＩＲＯＭが出演した。

トレードマークとなりつつある、白い王子様風衣装で登場した新浜は森山に向かって、「お母さんが大スターで…、状況は違えど、僕も父が演歌歌手だったりするんで…」と切り出し、その後、司会の軽部真一アナウンサーが「新浜レオンさんの場合は、お父さまが“伯方の塩”を謳ってらっしゃる、っていうことで知られる演歌歌手で…」と紹介した。

新浜の父は「はっ！かっ！たっ！のっ！塩！」の迫力満点のフレーズで有名な『伯方の塩』ＣＭでおなじみの演歌歌手・高城靖雄。「家中、塩だらけなんです」と悩み？と打ち明けると、「もうネタじゃないですか」「盛り塩のはなし？」とツッコミを入れられ、スタジオには笑いが。新浜は「小学校の時、父がＰＴＡの会長をやってくれてて。何かと塩に（結びつける）」とぼやき、卒業式で「これからは、『縁』を大切にしてほしい。『縁（えん）』といえば、『はっ！かっ！たっ！のっ！塩！』って言い出したんです。泣きたいのに…」と苦笑いで明かしていた。

新浜は２０１９年にデビュー。２４年にはＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した。現在は演歌という枠を超えて活躍している。身長１８０ｃｍ。高校時代は甲子園を目指し、野球部でキャッチャー兼キャプテンを務め、最高成績千葉県ベスト４まで進んだ。３０歳。昨年６月、みずほペイペイドームでの始球式では、１２１キロを計測し、驚かせた。