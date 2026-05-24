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「工場転職のプロ」として活動するケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」にて「【工場転職】これ知らないと一発アウト｜即クビになる人の特徴7選」と題した動画を公開した。動画では、工場勤務において「マジで一発アウト」となる致命的な行動について、7つの特徴を挙げながら詳しく解説している。



ケンシロウ氏はまず、工場のライン作業において「無断欠勤」がどれほどの損害を生むかを説明。「自分が仕事を進めたくても先に進まない」状況になり、ラインを数秒止めるだけで何億円という損害が出るほど勤怠管理は重要だと語る。さらに、工場特有の複雑な勤務形態ゆえに遅刻する人もいるが、改善が見られない「遅刻常習犯」は契約更新が難しくなると指摘した。



続いて、工場の厳格なルールに基づく「指示無視」と「安全ルール違反」について言及。異常が起きた際に職制を呼ぶルールや、安全のための保護具着用を怠る行為は、怪我のリスクだけでなく周囲を巻き込む危険性があるため、厳しく評価されるという。



また、「人間関係のトラブル」も致命的であり、現場の責任者の一声で契約更新が決まる実態を明かした。「仕事を覚える気がない」態度はすぐに見抜かれるとし、給料は会社への貢献とルール遵守に対する「ありがとうの対価」であると認識を改めるよう促している。



最後に、ケンシロウ氏は「メンタル崩壊の放置」に警鐘を鳴らした。劣悪な人間関係や過度なストレスを抱え込むと、体調不良を引き起こし次の仕事にも悪影響を及ぼすと語る。工場勤務の厳しいルールと現場のリアルな人間模様を浮き彫りにしつつ、働く上での心構えを説く内容となっている。