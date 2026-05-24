俳優の唐沢寿明（62）が24日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。自身の転機について語った。

唐沢はトレンディ―俳優として一世を風靡（ふうび）したが「それはね、たまたまっていうのが実はあって」と打ち明けた。

下積みを続けていた当時、フジテレビの人気バラエティー番組「森田一義アワー 笑っていいとも！」のトークコーナー「テレホンショッキング」に「なぜか呼ばれて」ゲスト出演したという。

「ちょうど俺、舞台やっていたから、他にそんなに仕事がなくて」という時期で、出演時間はちょうど舞台の稽古時間でもあり「早く稽古場に戻りたいなっていうのがあって、凄く態度が悪かったと思うんだよね。生放送で」と回顧した。

「テレビなんかいいんだよ別に。仕事くれるわけじゃねえのにとか思っているわけ、若かったし」と唐沢。すると司会のタモリからは「何？機嫌悪いの？」とツッコミを入れられたと苦笑した。

「でももう俺ダメだな、仕事ねえなって思ったワケ。テレビの仕事はいいや、舞台でやってればそれでいいやって思っていた」が、その放送を偶然のちの大ヒットドラマ「愛という名のもとに」（1992年）を手掛けることになったプロデューサーが見ていたという。

すると「“あ、こいつでいいじゃん。唐沢でいいよ”って言って。（鈴木）保奈美ちゃんの相手役が決まった」と振り返った。

MCの満島真之介は「あれであの役やったんですか！？やべえ超鳥肌立った」と大興奮。唐沢は当時29歳で「あんなに俺ふてくされていたのに。それが良かったのかどうかは分からないけれど、たまたま見ていて。“こいつでいいや、どこの事務所？”みたいな感じで」決まり、驚いたとした。

そのため「いいも悪いも、必ず誰かが見てるって、その時に思った」としみじみと話した。