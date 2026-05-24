あいのり･桃、飛行機の揺れに恐怖も…JALの事前アナウンスに感謝
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が22日、オフィシャルブログを更新。韓国で訪れた美容クリニックでもらった“ギンギラギン”のフェイスパック姿を公開するとともに、帰国便での機内アナウンスに感心したことを明かした。
この日、桃は「予め知ってるのと知ってないのでは、全然違う…。」と題してブログを更新。「帰りの飛行機の中では…ギンギラギン…？！笑」とつづり、顔全体を覆うシルバーのフェイスパックを貼った桃と『あいのり』元メンバーのクロ、よっことの３ショットを公開。
桃によると、このパックは韓国で訪れた「AFTER90CLINIC」でもらった“鎮静パック”で、「ものすごい派手だった件。笑」とユーモアたっぷりに紹介。「こんな見た目でも、クリニックで 作ってる良い成分を使ってるパックみたい。これこそターミネーターだね。笑」とまるでSF映画のようなインパクト抜群のビジュアルに言及。
一方で、帰国便では大きな揺れに見舞われたことも告白。「帰りの飛行機、めちゃくちゃ揺れて怖かった…。」と不安を吐露しつつ、「すごいなーって思ったのは、飛ぶ前から、『本日は揺れが予想されます』ってアナウンスしてくれること」と事前アナウンスへの安心感をつづった。
続けて「急に揺れたらびっくりしちゃうけど、飛ぶ前からわかってたら、想定の範囲内なんだな、って知ることが出来て、安心感あるよね…！」といい、「さすがのJAL様でした… 無事日本まで連れて帰ってくれて、本当にありがとうございます…！！！」と感謝。
最後は、帰りの機内では映画も鑑賞したという桃。「帰りの飛行機で観た映画が重たすぎて… ダメージくらってます…。」と女優の北川景子主演の映画『ナイトフラワー』のポスター画像とともに感想を述べ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「飛行機の揺れの怖さよりあなた達三人娘のパックの輝く強さよー」「仲良し３人かわいいね」「こんな目立つパックで飛行機乗れるなんてさすが、メンタル強すぎる！」「このパックして飛行機乗るの面白い」「効果のほどが気になるところ」「色々すごいね、なかなかいないね」「怖がってる自撮りもすごいな笑」「すご！周りの皆さんもビックリだ笑」「すごいパック」「ターミネーター風パック面白すぎます」や映画について「ナイトフラワーのラストについて話し合いたい！」「観終わった後いろんな人の感想とか考察を読みまくりました（笑）」 「余韻がまだ苦しいです、、、」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。
この日、桃は「予め知ってるのと知ってないのでは、全然違う…。」と題してブログを更新。「帰りの飛行機の中では…ギンギラギン…？！笑」とつづり、顔全体を覆うシルバーのフェイスパックを貼った桃と『あいのり』元メンバーのクロ、よっことの３ショットを公開。
一方で、帰国便では大きな揺れに見舞われたことも告白。「帰りの飛行機、めちゃくちゃ揺れて怖かった…。」と不安を吐露しつつ、「すごいなーって思ったのは、飛ぶ前から、『本日は揺れが予想されます』ってアナウンスしてくれること」と事前アナウンスへの安心感をつづった。
続けて「急に揺れたらびっくりしちゃうけど、飛ぶ前からわかってたら、想定の範囲内なんだな、って知ることが出来て、安心感あるよね…！」といい、「さすがのJAL様でした… 無事日本まで連れて帰ってくれて、本当にありがとうございます…！！！」と感謝。
最後は、帰りの機内では映画も鑑賞したという桃。「帰りの飛行機で観た映画が重たすぎて… ダメージくらってます…。」と女優の北川景子主演の映画『ナイトフラワー』のポスター画像とともに感想を述べ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「飛行機の揺れの怖さよりあなた達三人娘のパックの輝く強さよー」「仲良し３人かわいいね」「こんな目立つパックで飛行機乗れるなんてさすが、メンタル強すぎる！」「このパックして飛行機乗るの面白い」「効果のほどが気になるところ」「色々すごいね、なかなかいないね」「怖がってる自撮りもすごいな笑」「すご！周りの皆さんもビックリだ笑」「すごいパック」「ターミネーター風パック面白すぎます」や映画について「ナイトフラワーのラストについて話し合いたい！」「観終わった後いろんな人の感想とか考察を読みまくりました（笑）」 「余韻がまだ苦しいです、、、」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。