節約して「NISAで月3万円」積み立てても、結局「10年で59万円」しか増えない!? 節約と貯金を頑張るほうが“元本割れ”もなくて安心ではないでしょうか？ それでも「NISAを続けるメリット」とは

月3万円×年率3%×10年で運用益はいくらになる？

元本360万円に対して運用益は約59万円

NISAのつみたて投資枠を使って毎月3万円を積み立てると、10年間で元本は360万円になります。ここに年率3%の利回りを想定して計算すると、最終的な資産額は約419万円です。つまり運用で増えた分は約59万円ということになります。

「10年も続けて59万円？」と感じる人もいるのではないでしょうか。年率3%は決して低すぎる数字ではなく、国内外の債券を含むバランス型の投資信託であれば現実的な水準です。それでも10年間の成果がこの金額と聞くと、物足りなさを覚えるかもしれません。



「毎月5000円多く貯金しただけ」とも考えられる？

運用益59万円を10年間（120ヶ月）で割ると、ひと月あたり約4900円です。見方を変えれば、「毎月3万5000円を貯金していたのとほぼ同じ結果」ともいえます。

貯金なら、元本割れの心配はありません。こう比べると「わざわざNISAを使う意味はあるの？」と思うかもしれません。



それでも貯金よりNISAを続けるメリットとは

非課税のメリットと貯金との比較

通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかります。59万円の運用益なら約12万円が税金として引かれるところ、NISA口座であればこの12万円がまるごと手元に残ります。

一方、貯金ではどうでしょうか。貯金額そのものは自分の収入を振り分けているだけなので、NISAの運用益とは別物です。比較するなら貯金の利息が対象です。大手銀行の普通預金金利0.3%で同じ10年間、毎月3万円を預けた場合、受け取れる利息は税引き後で約4万3000円にしかなりません。NISAの運用益59万円と比べると、その差は約55万円です。



長く続けるほど元本割れのリスクは下がる

「でも元本割れが怖い」という不安もあるでしょう。金融庁が公表しているデータによると、国際分散型の積立投資を5年間行った場合、元本割れの確率は約10%程度とされています。しかし、同じ方法を20年間続けた場合、過去の実績では元本割れはほぼ発生していません。

一方、貯金は元本こそ減りませんが、物価が上がれば同じ金額で買えるものは少なくなります。例えば、年2%のインフレが10年続くと、今の360万円の価値は実質的に約295万円相当まで目減りする計算です。



年率5%ならどうなる？ 利回りの違いで変わる未来

同じ月3万円でも運用益は約106万円に

年率3%はあくまで控えめな想定です。例えば、全世界株式に連動するインデックスファンドの過去の平均利回りは年率5%前後とされます。

仮に年率5%で同じ条件のシミュレーションを行うと、10年後の資産額は約466万円、運用益は約106万円になります。年率3%のときと比べると運用益はほぼ2倍で、利回りが2%違うだけで47万円もの差が生まれます。



複利の効果は投資期間が長いほど大きくなる

複利とは、運用で得た利益をそのまま投資に回し、「利益が利益を生む」仕組みのことです。この効果は投資期間が長くなるほど大きくなります。

例えば、月3万円・年率5%を20年間続けた場合、資産額は約1233万円にまで膨らみ、元本720万円に対して運用益は約513万円に達します。同じ条件で貯金を続けても、利息は数万円にとどまるでしょう。

10年で物足りないと感じた運用益も、20年、30年と続けることで景色が大きく変わります。



まとめ

月3万円・年率3%・10年間の運用益は約59万円で、「毎月5000円多く貯金した程度」ともいえます。しかし、貯金の利息はわずか約4万3000円で、NISAとの差は歴然です。

さらに長く続けるほど元本割れリスクは下がり、年率5%なら運用益は約106万円になります。貯金では物価上昇に負けてしまうリスクもあります。目先の数字だけで判断せず、NISAの積み立てをコツコツ続けていきましょう。

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP