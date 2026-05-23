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楽天モバイルを地方観光地で実測してわかった「意外な落とし穴」旅行前に絶対見ておきたい検証結果

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」が「楽天モバイルで岐阜の世界遺産に行ったら意外な落とし穴があった」と題した動画を公開した。通信費見直しアドバイザーの本間氏が、楽天モバイルが地方の観光地でどれだけ使えるのかを検証するため、岐阜県の有名観光スポットである白川郷、飛騨高山、岐阜城の3箇所で電波状況と通信速度を実測し、その結果から導かれる独自の知見を提示している。



本間氏はまず、世界遺産の白川郷と古い町並みが人気の飛騨高山で検証を実施。いずれの場所でも下り30～50Mbps程度の十分な速度が確認され、「観光地なら全然使えるじゃん」と、想像以上に快適に利用できることを高く評価した。



しかし、3箇所目の岐阜城（金華山山頂）で状況が一変する。スマートフォンとモバイルルーターのアンテナ表示は最大（4本）であるにもかかわらず、通信速度が下り3.5Mbpsにまで落ち込み、ウェブ閲覧などでもラグが生じる結果となった。本間氏はこの結果から、「『アンテナが立っている』＝『快適に使える』ではない」という意外な落とし穴を指摘。電波が届いていても、観光客の集中や基地局の状況によっては速度が出ないケースがあるとし、「アンテナの本数だけで電波の良し悪しを判断しちゃう」ことに警鐘を鳴らした。



さらに番外編として、移動中の状況にも言及。白川郷や高山へ向かう山間部の高速道路や山道、長いトンネルなどでは圏外になる区間が存在することを示し、スマートフォンの地図アプリをカーナビ代わりに使用する際は注意が必要だと促した。



本間氏は検証の総括として、観光地そのものでの使い勝手はかなり良かったと振り返る一方で、山頂などの人が密集する場所や山間部の移動ルートでは油断しないことが重要だと語る。その上で、通信エリアの特性を正しく理解して使えば「間違いなくコスパのいい選択肢」になると断言。読者が通信キャリアを選ぶ上で、アンテナ表示やカタログスペックだけでは測れない「実際の使用感」という重要な視点を提供する内容となっている。