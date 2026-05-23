琉球の岸本隆一がCS通算3P成功数「90」の大台に到達…富樫勇樹に次ぐ史上2人目

5月23日、横浜アリーナで行われた「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME1、長崎ヴェルカ対琉球ゴールデンキングスの一戦において、琉球の岸本隆一が歴史的な記録を打ち立てた。

試合前時点でCSで通算88本の3ポイントを沈めていた岸本。迎えた長崎戦では第1クォーターに1本決めると、続く第2クォーターでも成功。さらには、第3クォーターにも1本沈め、この試合で通算成功本数を91本まで伸ばした。

ポストシーズンでの3ポイント成功数90本達成は、千葉ジェッツの富樫勇樹に次いでBリーグ史上2人目の快挙となる。また、チームメートであるヴィック・ローもこの試合でCSでの通算3ポイント成功本数を51本まで伸ばし、史上5人目となる50本突破を果たした。

王座奪還まであと1勝。記録を塗り替え続けるベテランガードが、明日24日のGAME2でも琉球を勝利へと導くのか。その一投一投に注目が集まる。

■CS個人通算3ポイント成功数ランキング（2026年5月23日時点）



1位：102本 富樫勇樹（千葉J）



2位：91本 岸本隆一（琉球）



3位：84本 今村佳太（名古屋D）



4位：57本 遠藤祐亮（宇都宮）



5位：51本 ヴィック・ロー（琉球）



「次が重要なのはキングスに関わる人みんなが分かっている」

GAME1を制し、頂点まであと1勝の琉球。

明日に向け、Mr.キングス・岸本隆一が語る。@Ryuichi_14 @RyukyuKings#Bリーグ #りそなグループ #Bリーグファイナル pic.twitter.com/0BFG6Ty8R9

- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 23, 2026

【動画】「次が重要」GAME2に向けて一切の油断を見せない岸本隆一