武田久美子57歳、愛娘のタイトなドレスワンピを拝借 スタイル維持に称賛の声！
女優・武田久美子が21日、自身のInstagramを更新し、娘に借りたという黒いドレス姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】武田久美子57歳、美しい愛娘と2ショットほか圧倒的に魅力的な“水着姿”も（100枚）
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘ソフィアさんとの仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
そんな武田は今回、ロサンゼルスにあるデザイナー・ジャンニ・ヴェルサーチの旧邸宅で営業されているレストランを愛娘と訪れたようで、その模様を公開。「娘から贈られた新しい#louisvuitton を持って」とつづっているとおり、ショルダーバッグを肩にかけた武田は、レストランのTPOにあわせた黒いラグジュアリーなドレスワンピース姿。こちらは「彼女のドレスを借りて」と説明し、娘に借りたようだ。
ファッションブランド・ヴェルサーチについて、武田は「90’sはVersaceばかり着ていた私」とゆかりがあるようで、「この場所はまるでミュージアムのようで次に来る際には全身このブランドで固めて来たいなって 以前の記憶を甦らせました」と明かしている。
「お食事もとっても美味しく全てに堪能出来た素晴らしい時間でした」と食事も満喫した様子の武田の投稿には、「凄く美しい」「美しさ増すと共に、素敵過ぎます」「ソフィアさんと本当に美人親子さん」「ソフィアさんと2人、黒を纏った美しさはともにギリシャ神話の女神のようです」といった声や「娘さんのドレスを借りれるなんて〜 私は絶対無理だわー笑」と、スタイル維持の賜物であるとの称賛も受けている。
引用：「武田久美子」Instagram（＠kumikotakedaofficial）
【写真】武田久美子57歳、美しい愛娘と2ショットほか圧倒的に魅力的な“水着姿”も（100枚）
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘ソフィアさんとの仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
そんな武田は今回、ロサンゼルスにあるデザイナー・ジャンニ・ヴェルサーチの旧邸宅で営業されているレストランを愛娘と訪れたようで、その模様を公開。「娘から贈られた新しい#louisvuitton を持って」とつづっているとおり、ショルダーバッグを肩にかけた武田は、レストランのTPOにあわせた黒いラグジュアリーなドレスワンピース姿。こちらは「彼女のドレスを借りて」と説明し、娘に借りたようだ。
「お食事もとっても美味しく全てに堪能出来た素晴らしい時間でした」と食事も満喫した様子の武田の投稿には、「凄く美しい」「美しさ増すと共に、素敵過ぎます」「ソフィアさんと本当に美人親子さん」「ソフィアさんと2人、黒を纏った美しさはともにギリシャ神話の女神のようです」といった声や「娘さんのドレスを借りれるなんて〜 私は絶対無理だわー笑」と、スタイル維持の賜物であるとの称賛も受けている。
引用：「武田久美子」Instagram（＠kumikotakedaofficial）