Niziu・RIO、中島健人のオフでも“王子様すぎる”エピソード披露 サンダルを拾われ…
9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIOが、22日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）に出演。同じくゲストの中島健人の“王子様すぎる”エピソードを披露した。
【Mステ】豪華出演アーティスト一覧
休日にダンスイベントに行った際、急いでいてサンダルを落としてしまったというRIOは「それを拾ってくださったのが中島健人さんで。私びっくりしちゃって…」と報告。「しかもその時のせりふが靴を差し出して『まだ12時じゃないけどね』って。え、私シンデレラ？みたいな」と明かし、スタジオをわかせた。
RIO自身は「帽子とマスクしていたし、私だと気づいていらっしゃらないと思うんですけど…」としつつも「オフでも王子様。感激して周りも拍手しました」と声を弾ませる。これにはタモリも「王子様〜」と思わず興奮し、中島は「魔法が解けるには早すぎるかなと」と不敵にほほ笑んでいた。
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休日にダンスイベントに行った際、急いでいてサンダルを落としてしまったというRIOは「それを拾ってくださったのが中島健人さんで。私びっくりしちゃって…」と報告。「しかもその時のせりふが靴を差し出して『まだ12時じゃないけどね』って。え、私シンデレラ？みたいな」と明かし、スタジオをわかせた。
RIO自身は「帽子とマスクしていたし、私だと気づいていらっしゃらないと思うんですけど…」としつつも「オフでも王子様。感激して周りも拍手しました」と声を弾ませる。これにはタモリも「王子様〜」と思わず興奮し、中島は「魔法が解けるには早すぎるかなと」と不敵にほほ笑んでいた。