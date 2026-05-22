家族旅行で泊まった宿で、担当してくれたのはとても若い仲居さん。

【旅行体験談】バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

滞在中、思いがけない言葉をかけられて......。

東京都在住の60代男性（投稿時）・Sさんの体験談。

＜Sさんからのおたより＞

数年前、会社から長期勤続表彰で旅行券を頂き、家族3人で兵庫県の有馬温泉に旅行に行きました。

妻は旅行の前年に亡くなった、私の母親が大好きで、旅行の時はいつも遺影を持っていきます。

ホテルでは若い仲居さんに担当していただきました。

はじめは、｢随分若いけど、新人さんかなぁ？｣くらいの感想だったのですが......。

遺影を床の間に飾っていると...

妻がいつものように、母親の遺影を床の間に飾り、夕食の準備を部屋でしていただいている時、仲居さんが、こう仰ったのです。

｢お連れ様にも食前酒お出ししてよろしいでしょうか？｣

家族一同｢！！！！！！！！｣

感涙して、｢宜しくお願いします｣とお伝えしました。

仲居さんの判断なのか、ホテルの教育かは分かりませんが、忘れることが出来ない良い思い出を作って頂きました。

あの時の仲居さん、有難うございました。



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