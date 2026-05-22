ブドウの木への灌水はスマホをタップするだけで完了―新疆ウイグル自治区

新疆生産建設兵団第13師新星市柳樹泉農場のブドウ畑では18日、「ここをタップすれば水量を調整できる。50％に設定しよう」と指導を受けながら、栽培農家の苟文明さんがスマートフォンを用いたデジタル灌漑システムの操作方法を学んでいた。中国新聞網が伝えた。

栽培農家はスマートフォンの画面で簡単な操作をするだけで、灌漑の水量や時間を調整できる。苟さんは、「以前は水やりのたびに毎日畑へ行き、手動でバルブを開閉しなければならなかった。今ではいつでもスマートフォンでブドウ畑の灌漑状況を確認でき、とても手間が省ける」と話す。

柳樹泉農場産業促進センターの盧沢峰主任によると、同農場では2025年までにブドウ畑の点滴灌漑利用率が100％に達し、従来の冠水灌漑方式と比べて約40％の節水を実現している。

特筆すべきは、このシステムの灌漑水源が、柳樹泉農場にある伝統的地下水路「坎儿井（カレーズ）」から引かれている点だ。二次加圧技術によって点滴灌漑システムへ送水し、ブドウの根元へ正確に供給することで、水資源の利用効率を最大限に高めている。（提供/人民網日本語版・編集/NA）