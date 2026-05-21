200打席以上立つも0HR…2021年に本塁打王も輝きなし

【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）

浮上の兆しが見えない。パドレスは20日（日本時間21日）、本拠地でのドジャース戦に0-4で完封負けを喫した。5回には大谷翔平投手から1死満塁の好機を作るも、フェルナンド・タティスJr.外野手が1球で併殺に打ち取られた。今季大不振のスターには「史上最悪の契約」「何しに来たんだ」と厳しい声が寄せられている。

パドレス打線は3回まで大谷にパーフェクトに抑えられるも、4回先頭のタティスJr.が四球を選び、1死からはシーツが初安打をマークした。0-3で迎えた5回、連打で好機を拡大し、1死満塁の最大のチャンスを作った。場内のボルテージが上がり、打席にはタティスJr.が向かった。

今季は開幕から打撃の調子が上がらないが、2021年には本塁打王に輝いた強打者だ。圧倒的なスター性も備え、何度もチームを救ってきた。パドレスファンの思いが乗った打席だったが……結果は初球のスイーパーを打たされて遊ゴロ併殺。大谷は雄叫びを上げて感情を爆発させるなか、場内は一気に静まり返った。

この日は3打数1安打1四球で、年間では打率.239、0本塁打、OPS.590と思わず二度見するレベルの信じがたい数字が並ぶ。14年総額3億4000万ドル（約539億円）の超大型契約を結ぶスターが、大事な一戦でも結果を残せずファンの怒りはさらに膨れ上がった。「酷すぎる」「クスリがなきゃ打てない」「球界最低の選手」「こいつはオワコンだ」「一体マジで何が起きてるんだ」「こいつより酷い選手はいるのか？」「お願いだから打線から外してくれ」「もう二度と40HRは打てないだろうな」などと批判が殺到している。（Full-Count編集部）