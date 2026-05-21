ED治療薬『シアリス』OTC医薬品として承認 「発売に向けて準備中」と発表
エスエス製薬は20日、ED治療薬『シアリス』について、OTC医薬品としての製造販売承認を取得したと発表し、現在発売に向けて準備中と明らかにした。
【画像】市販薬初 医療用と同成分の睡眠改善薬、発売日が発表
医療用医薬品のシアリス錠は、これまで100ヶ国以上で医師の診療・処方のもと使用され、20年以上にわたりED治療薬として多くの男性をサポートしてきた。日本国内における使用実績は今年で20年目を迎え、今回の承認により、薬剤師による適切な情報提供のもとで購入できるスイッチOTC医薬品として初めて提供されることになる。
スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品（処方薬）として使用されていた有効成分を処方箋なしで手に入る要指導・一般用（OTC医薬品）として使用できるように転用（スイッチ）した医薬品を指す。
なお『シアリス』は、性的刺激があった時だけ勃起や勃起の維持をサポートするED治療薬であり、いわゆる精力剤や性欲増進を目的とした製品ではない。
■販売名 シアリス
区分：要指導医薬品
有効成分：タダラフィル 10ミリグラム
効能・効果：ぼっ起不全（満足な性行為を行うに十分なぼっ起とその維持が出来ない人）
用法・用量：
成人男性（18才以上）1回1錠を性行為の約1時間前に水又はぬるま湯で服用。1日1錠を超えて服用しない。服用間隔は24時間以上あける。
※購入時には薬剤師の確認が必要
※持病や併用薬がある方は、必ず医師または薬剤師に相談
※現在発売に向けて準備中。製品詳細、発売時期や販売方法などについては改めて案内
【画像】市販薬初 医療用と同成分の睡眠改善薬、発売日が発表
医療用医薬品のシアリス錠は、これまで100ヶ国以上で医師の診療・処方のもと使用され、20年以上にわたりED治療薬として多くの男性をサポートしてきた。日本国内における使用実績は今年で20年目を迎え、今回の承認により、薬剤師による適切な情報提供のもとで購入できるスイッチOTC医薬品として初めて提供されることになる。
なお『シアリス』は、性的刺激があった時だけ勃起や勃起の維持をサポートするED治療薬であり、いわゆる精力剤や性欲増進を目的とした製品ではない。
■販売名 シアリス
区分：要指導医薬品
有効成分：タダラフィル 10ミリグラム
効能・効果：ぼっ起不全（満足な性行為を行うに十分なぼっ起とその維持が出来ない人）
用法・用量：
成人男性（18才以上）1回1錠を性行為の約1時間前に水又はぬるま湯で服用。1日1錠を超えて服用しない。服用間隔は24時間以上あける。
※購入時には薬剤師の確認が必要
※持病や併用薬がある方は、必ず医師または薬剤師に相談
※現在発売に向けて準備中。製品詳細、発売時期や販売方法などについては改めて案内