¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¶ì¸À¡ÖÈÈºáÅª¤¹¤®¤ë¡×£Á£É¤ÇàÀå½Ð¤·²Ã¹©¼Ì¿¿áÈï³²¡¡ÀÅª¤ÊÊ¸¾Ï¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¿È¤Î´é¼Ì¿¿¤òÀ¸À®£Á£É¤Ç°ÍÑ¤·¤Æ²Ã¹©¤·¤¿¤ÈÁÊ¤¨¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤ËÈÈºáÅª¤¹¤®¤ë¡¡¢¨¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Á¤é¤â£Á£É¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Ê»¤»¤Æ¼«¿È¤¬Àå¤ò½Ð¤·¤¿£²Ëç¤Î´é¼Ì¿¿¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÀÅª¤ÊÊ¸¾Ï¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Àå¤ò½Ð¤·¤¿£²Ëç¤Î´é¼Ì¿¿¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎàÀå½Ð¤·¼Ì¿¿á¤ÏËÜÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£Á£É¤Ç²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£