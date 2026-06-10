5月18日に放送された、自身の番組『あのちゃんねる』で「ベッキーの次に嫌いな芸能人」として、鈴木紗理奈の名前をあげたことで、騒動が勃発。スタッフとの信頼関係に不満を持っていたあの本人による番組降板宣言→番組終了が発表されるなど、あの本人にはすっかりお騒がせなイメージがついてしまった。そんな彼女に、起死回生の一打となりそうな風が吹いている。「あのちゃんは『君の名は。』『すずめの戸締まり』などを手が