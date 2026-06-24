23日に岐阜で行われたDeNA戦での守備■中日 5ー2 DeNA（23日・岐阜）中日の田中幹也内野手が23日のDeNA戦（岐阜）で驚くような守備を見せた。同僚も唖然の“神業”にファンも「本当に痺れました」と衝撃を受けている。「8番・二塁」で出場した田中は1-0でリードした5回一、二塁で、入江が放った投手の足元を抜ける強い当たりのゴロに反応。ギリギリで追いつくと、逆シングルでキャッチし、そのまま二塁へグラブトス。一塁走者を