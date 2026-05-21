ミセス大森元貴がハーフパンツ×ブーツコーデ披露！ネクタイ合わせの個性派スタイルに「ビジュ天才」「衣装が最高」「かわいすぎる」の声、若井滉斗＆藤澤涼架との“身長差”にも反響

【写真＆動画】Mrs. GREEN APPLE『non-no』コメント／表紙ビジュアル・誌面カット／大森元貴の過去のハーフパンツコーデ

Mrs. GREEN APPLEが『non-no』の公式Instagramに登場し、注目を集めている。

■Mrs. GREEN APPLE、『non-no』創刊55周年を祝福するコメント動画公開

3人は、「僕たちがnon-no 7・8月合併号の表紙に登場しています！」「non-no創刊55周年 おめでとうございます！」「皆さんのお悩みにも答えているのでぜひチェックしてくださいね」とコメント。

左から藤澤涼架は淡いブルーシャツにグレーのジャケットを合わせた爽やかな装い、大森元貴はグレーのアウターにネクタイ、ショートパンツを合わせた個性的なスタイル、若井滉斗はグレーのレイヤードコーデでクールな雰囲気を漂わせ、グレーを基調とした統一感ある着こなしを見せている。

また、投稿では「『言葉』をキーワードにミセスの今と未来をひもとく16Pの大特集」と誌面についても紹介。「心のお守りになるような言葉の数々と出会えるインタビュー、ぜひじっくり読んでいただけると嬉しいです」と呼びかけた。

SNSでは「ビジュ天才」「衣装が最高」「かわいすぎる」「ハーフパンツにブーツ似合ってる」「身長差が愛おしい」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE『non-no』表紙ビジュアル

■誌面カット

■大森元貴、過去のハーフパンツコーデ