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QOOLANDの平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【地獄】アンチの声に壊されたバンドの“末路”が悲惨すぎた。一生売れなくなる罠【実録】」を公開した。動画では、アンチコメントによってバンドマンが精神的に追い詰められ、音楽性を曲げてしまう危険性について警鐘を鳴らしている。



冒頭で平井氏は、自身のチャンネル登録者数が1万人を突破したことに伴い、アンチコメントが増加した現状を報告。自身に寄せられた理不尽なコメントを紹介しつつ、YouTubeの非表示機能を駆使してアンチを容赦なく「島流し」にしていると明かした。周囲から「他の意見も参考になるのでは」と言われることもあるが、平井氏は「クレームは宝」という考え方をきっぱりと否定する。



その理由として、バンドが匿名の意見に振り回されることの罠を指摘する。お金を払ってライブに足を運ぶコアなファンの存在を無視し、匿名の「もっと聴きやすい静かな音楽をやった方がいい」という声に迎合して曲調を変えてしまうと、「ビジネスはもう大破綻」すると断言。ファンに向けて作っていた音楽が、結果的に彼らの期待を裏切る形になり、バンドが崩壊していくメカニズムを解説した。



さらに平井氏は、プロボクサーの那須川天心選手の「自分の顔面殴られないと思ってる奴だからそういうことが人に言える」という発言を引用。アンチコメントを書き込む人間は、自らリングに立って挑戦した経験がないため、トッププロの凄さが理解できないのだと分析する。



最後に平井氏は、命とは時間の集積であり、他人の批判に時間を費やすことは自らの人生を削る行為だと説いた。アンチの声と距離を置き、ノイズに惑わされずに自分たちの音楽を信じ抜くことの大切さを強調して、動画を締めくくった。