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市ノ澤翔が「【重要】会社を大きくしたい社長は最後まで必ず見てください。」を公開した。動画では、会社を2つ作る「分社化」によるメリットと、実行前に知っておくべき注意点について詳しく解説している。



1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤氏はまず、別会社の経営権を取得する「子会社化」と、元々ある事業を切り離して分ける「分社化」の違いを定義した。その上で、分社化の最初のメリットとして「事業承継問題の解決」を挙げる。後継者候補が複数いる場合、事業部ごとに会社を分けてそれぞれを社長にすることで、揉め事を未然に防ぐことができるという。



続いて、組織の肥大化に伴うスピード低下を防ぐ「意思決定の迅速化」や、一つの事業の失敗による連鎖倒産を防ぐ「倒産リスクの分散」についても言及。さらに多くの経営者が関心を持つ「節税効果」についても解説した。交際費の上限枠や、利益800万円以下に適用される低い法人税率が複数社分使えるメリットを具体的な数字で示した。



一方で市ノ澤氏は、「税金の額を判断基準にすると大体判断を誤る」と強く警告する。会社を複数作ることで、税理士報酬や登記費用、社会保険の手続きといった維持管理コストが余計にかかるためだ。目先の「税金が減る」という理由だけで意思決定を行うと、結果的に手元に残る現金が減ってしまう危険性があると指摘した。



最後に市ノ澤氏は、「会社にとって重要な意思決定は税金を判断基準にするな」と断言。節税だけでなく、事業の独立性や将来の売却のしやすさなど、総合的なメリットを考慮して分社化を検討すべきであると結論付けた。会社をさらに大きくしたい経営者にとって、組織再編の真の意義を学ぶことができる内容となっている。