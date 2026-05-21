歌手の工藤静香さん（56）が2026年5月18日、自身のインスタグラムを更新。コンサートでの衣装ショットを披露した。

「本当に豊かで幸せなひとときでした」

工藤さんは、「熊本城ホール・メインホールでの公演も、温かいスタンディングオベーションに包まれ、無事に終えることができました」と報告し、黒いロングドレスの衣装姿やアップショット、ステージで歌唱する動画などを投稿した。

コンサートを振り返って「会場ごとに異なる響きや、オーケストラが奏でる音色は毎回とても新鮮で、その瞬間ごとに真剣に向き合える時間は、本当に豊かで幸せなひとときでした」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち3枚目では、裾がフリルのデザインになったノースリーブの黒いロングドレスを着用し、微笑んでいた。6枚目では、肩に手をのせてクールな表情をみせるアップショットを披露していた。

この投稿には、「煌びやかでとてもお似合いです」「衣装めちゃくちゃ素敵」「ほんとに憧れ」「めっちゃ可愛い」「すてきな衣装でうっとり」「素敵な黒のドレスですね」「ドレス可愛い」といったコメントが寄せられていた。