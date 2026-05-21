眼の専門家・野口信吾さんが推奨する上下と斜めの眼球ストレッチ

フライやゴロを捕球できない、ミート力が上がらないと悩む選手は多いのではないだろうか。原因は眼の使い方にあるかもしれない。パフォーマンス向上へ、スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ野球選手までサポートする野口信吾さんは「眼の上下＆斜めストレッチ」を紹介している。

特定の方向を見るのが苦手な場合、実際のプレーでもエラーが起きやすいという。上を見るのが苦手な選手はフライなど上に飛んだ打球を追えなかったり、高めのボール球を振ったりするケースが多いそうだ。守備や打撃で姿勢が崩れて体や首が斜めになった時もボールをしっかり見続けるには、ある程度の首の可動域や眼の使い方が不可欠になると野口さんは説明する。

推奨するのは、親指と目線を同じ高さに合わせた状態で、顔を上下と斜めに動かすストレッチだ。片方の腕を、親指側を内側にして前方に伸ばす。親指を伸ばし、顔を上下にゆっくり動かす。目線は常に伸ばした親指に向ける。「目を力ませるというより、しっかりストレッチさせていく感じ」と語るように、眼筋が引っ張られる感覚を持つことが大切。苦手な方向を意識して取り組む。

顔を斜めに動かすストレッチも、親指と目線を平行にして行う。顔を左上に動かした時は眼球を右下、右下に動かした時は眼球を左上に「斜めに線を引く感じ」で動かす。普段行わない動きのため、首の筋肉も意識したい。

背中が反るなど、姿勢が崩れないように注意したい。真っすぐな姿勢を保ち眼を動かすことで、プレー中に体勢が崩れた時も対応が可能になる。回数は各方向20往復で、慣れてきたらメトロノームの音に合わせて1分間行う。眼だけでボールを見るストレッチを重ね、プレーの精度向上に繋げてほしい。（First-Pitch編集部）