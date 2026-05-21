この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「2分で血糖値を下げる！最短有酸素」と題した動画を公開しました。この動画では、音楽に合わせてリズミカルに体を動かす、約2分間の有酸素運動を紹介しています。

プログラムは6種類のエクササイズで構成されており、それぞれ約20秒間ずつ行います。特別な器具は不要で、自宅で手軽に取り組める内容です。最初は、両手両足を開閉するジャンピングジャックと、リズミカルなパンチを組み合わせた動きからスタート。続いて、太ももを高く引き上げるハイニーと腕回しを組み合わせ、全身を大きく使って体を温めます。

その後も、サイドステップや腕をリズミカルに動かす動作、膝をひねりながら引き上げるツイストニーアップなど、バリエーション豊かな動きが続きます。のが氏は、一連の動作を通して、楽しみながら心拍数を上げ、効率的にカロリーを消費できると解説しています。食後の血糖値上昇を抑える効果も期待できるため、眠気やだるさを感じやすい人にもおすすめです。

この動画は、短時間で効果的に運動したい人や、運動習慣を身につけたいと考えている人に適した内容です。日々の生活のすきま時間を見つけて、健康的な体づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:07

ジャンピングジャック＆パンチ
00:31

ハイニー＆アームサークル
01:02

コンビネーションエクササイズ
01:25

ツイストニーアップ

関連記事

1日たった2分半！反り腰とぽっこりお腹を同時に解消

1日たった2分半！反り腰とぽっこりお腹を同時に解消

 筋トレ初心者の悩み「何から始める？」は、これ1本で解決

筋トレ初心者の悩み「何から始める？」は、これ1本で解決

 1日3分で憧れの割れた腹筋へ。厳選8種目トレーニング

1日3分で憧れの割れた腹筋へ。厳選8種目トレーニング
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube