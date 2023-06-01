¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛMSI¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡£¡ÖCyborg¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê15.6¥¤¥ó¥ÁAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡ÛCyborg 15¥·¥êー¥º¡ÖCyborg-15-B13WEKG-1182JP¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢MSI¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î2Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖCyborg¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È144Hz¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë15.6¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¡Ë±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿Amazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖCyborg-15-B13WEKG-1182JP¡×¤ä¡¢¡ÖKatana¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢²òÁüÅÙWQHD¡Ê2,560¡ß1,440¡Ë¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È240Hz¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë17.3¥¤¥ó¥Á±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖKatana-17-HX-B14WFK-1073JP¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì´ü´ÖÃæ¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤ä¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡ÛCyborg 15¥·¥êー¥º¡ÖCyborg-15-B13WEKG-1182JP¡×
¡Ú¡ÖCyborg-15-B13WEKG-1182JP¡×¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13620H
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU
¥á¥â¥ê¡§16GB DDR5
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§512GB SSD¡ÊM.2 NVMe¡Ë
±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6¥¤¥ó¥Á¡¢¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¡Ë¡¢¥Î¥ó¥°¥ì¥¢¡¢144Hz
¥µ¥¤¥º¡§359.3¡ß245.25¡ß23.15mm
½ÅÎÌ¡§Ìó2.2kg ¢¨¹½À®¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
OS¡§Windows 11 Home
Katana¥·¥êー¥º¡ÖKatana-17-HX-B14WFK-1073JP¡×
¡Ú¡ÖKatana-17-HX-B14WFK-1073JP¡×¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
CPU¡§Core i7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー 14650HX
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
¥á¥â¥ê¡§16GB DDR5
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§512GB SSD¡ÊM.2 NVMe¡Ë
±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§17.3¥¤¥ó¥Á¡¢WQHD¡Ê2,560¡ß1,440¡Ë¡¢¥Î¥ó¥°¥ì¥¢¡¢240Hz
¥µ¥¤¥º¡§398¡ß275.6¡ß27.8mm
½ÅÎÌ¡§Ìó2.7kg ¢¨¹½À®¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
OS¡§Windows 11 Home