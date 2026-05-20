Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用アドベンチャーゲーム『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation』のオープニングムービーが公開された。

【画像あり】ゲームのスクリーンショット・パッケージ

本作は『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』初のゲーム化作品で7月23日に発売予定。主題歌にはヒロイン・椎名真昼（CV：石見舞菜香）が歌唱するゲームオリジナルソング「この想い、あなたへ」が起用され、作詞は天ヶ咲麗（solfa）、作編曲は橋咲透（solfa）が手がけている。

公開されたオープニングムービーでは、恋人である周、クラスメイトの樹・千歳とともに沖縄で過ごすひと夏の思い出が、ポップな楽曲に乗せて描かれている。マリンスポーツ、バーベキュー、水族館、海水浴といったイベントに加え、周との甘酸っぱい場面も切り取られている。

本作は全編フルボイスのテキストアドベンチャーゲームで、周と真昼が交際を始めて最初の夏休みを舞台にしたオリジナルストーリーが展開する。スーパーの福引で当たった沖縄旅行に、樹と千歳を加えた4人で出かけるという内容で、登場する観光地には実在の施設が用いられる。

ゲームは周の視点で進行し、4人それぞれが持ち寄った旅行プランのうち、どれを採用するかによって物語が分岐するマルチストーリーを採用。訪れる施設やストーリーが変化し、エンディングは全8種類用意されている。

限定版には、描き下ろしイラストを使用した特製外箱に、アクリルスタンド2枚、クリアしおり4枚、オリジナルドラマCD、ゲームオリジナルサウンドトラックCDの4つの特典が同梱される。ドラマCDは周と真昼の日常を真昼のセリフだけで描く構成となっており、石見舞菜香が出演する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）