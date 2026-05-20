韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2026年5月18日、6月に開催が迫ったサッカー北中米ワールドカップ（W杯）の特集記事を組み、韓国出身のサッカー解説者パク・ムンソン氏（52）が「韓国はメキシコに絶対に勝てない」との見解を示したと報じた。

「ホームのメキシコは本当に避けたかった」

韓国はW杯北中米大会でグループAに属し、開催国メキシコ、南アフリカ、チェコと同組となる。6月19日にメキシコのグアダラハラ・スタジアムで行われるグループステージ第2戦で、メキシコと対戦する。

「OSEN」によると、パク氏は国内放送局の番組に出演し、韓国代表の戦力を分析。最大の問題は、「韓国が開催国メキシコのホームで試合を行うことだ」と指摘し、次のような見解を示したという。

「ホームのメキシコは本当に避けたかった。アメリカとメキシコは、同じ観客数でも熱気が違う。アメリカはサッカーをただ楽しむ。メキシコは死闘だ。韓国は過去、グループリーグでメキシコと2度対戦し、両方とも負けた」

さらに、パク氏は試合会場となるグアダラハラ・スタジアムに言及。韓国の問題点として、メキシコサポーターの熱気と、高地への適応を挙げた。

ホン監督「高地順応の方法はある。科学的なアプローチが重要だ」

「試合が行われるグアダラハラは、標高1570メートルの高地だ。（韓国を代表する名峰で頂上は標高1708メートルある）雪岳山の頂上でサッカーをするようなものだ。選手から聞いた話だが、高地では足も重くなり、ボールが落ちる位置を予測するのが難しい。空気の抵抗が違う。普通にボールを蹴っても、後ろに飛んでいくそうだ。我々は2、3週間前から高地でトレーニングしているが、生涯そこで生まれ育った選手たちには勝てない」

記事によると、韓国代表のホン・ミョンボ監督（57）は、高地対策に関して「高地専門家たちと3、4回ミーティングを行った。高地順応の方法はある。科学的なアプローチが重要だ。準備は十分に整えている」と自信を見せたという。

大韓サッカー協会は16日にW杯の代表メンバーを発表し、エースのFWソン・フンミン（33）、MFイ・ガンイン（25）、DFキム・ミンジェ（29）らが順当に選出された。

代表チームは18日に、事前キャンプ地の米ソルトレイクシティに出発した。