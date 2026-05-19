この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】第５話ドラマ考察 晴子の質屋に来るおじいちゃん・朝倉が実行犯！ 岡田将生 染谷将太 宮近海斗 TravisJapan」を公開した。動画では、TBSドラマ『田鎖ブラザーズ』第5話に登場した謎の老人・朝倉義徳（五頭岳夫）の正体や、足利晴子（井川遥）との繋がりについて独自の考察を展開している。

トケル氏はまず、朝倉が津田雄二（飯尾和樹）の隣の部屋に住んでいた点に着目。朝倉が晴子の質屋でわざと鍵を落とし、さらに津田の万年筆を持ち込んだ行動について「晴子に津田の居場所を気づかせようとした人間がいる」と指摘する。その理由として、朝倉がかつて五十嵐組の構成員であり、津田を監視していたという仮説を提示した。さらに、31年前の田鎖夫婦殺害事件にも触れ「実は朝倉は、実行犯だったんじゃないか」と推測。過去の罪を悔い、罪滅ぼしのために晴子へ情報を渡していると読み解いた。

また、事件の手引き役だった可能性がある晴子についても言及。晴子が津田の万年筆や鍵から居場所に気づく展開や、津田が襲撃されたタイミングについて「偶然で片付けるにはタイミングが合いすぎている」と疑問を呈した。晴子が五十嵐組や文科省の官僚などと繋がっている可能性を示唆し、一連の事件の裏で暗躍しているのではないかという見方を示した。

動画の終盤でトケル氏は、過去に起きた金塊強奪事件などの未解決事件についても言及。「今起こってる事件全部、裏で晴子が関わってんじゃないか」と語り、今後の展開に向けたさらなる謎を提起して動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:27

第5話の晴子と朝倉のシーンに関する考察
05:29

朝倉が津田を監視していた五十嵐組の構成員説
07:11

朝倉が31年前の田鎖夫婦殺害事件の実行犯である可能性
10:06

津田襲撃のタイミングから読み解く晴子暗躍の疑い
14:14

過去の未解決事件すべてに晴子が関与している可能性

関連記事

【ネタバレ注意】見逃してない？彼岸花に込められた暗黙のメッセージ！大河ドラマ「豊臣兄弟！」第19回に隠された与一郎の未来

【ネタバレ注意】見逃してない？彼岸花に込められた暗黙のメッセージ！大河ドラマ「豊臣兄弟！」第19回に隠された与一郎の未来

 「別荘の場所を知っているのは深沢か汐梨」考察系YouTuberが語る放火事件の真犯人

「別荘の場所を知っているのは深沢か汐梨」考察系YouTuberが語る放火事件の真犯人

 【ネタバレ注意】考察系YouTuberが解き明かす『田鎖ブラザーズ』の伏線！成田母の仕草が示す洗脳の罠

【ネタバレ注意】考察系YouTuberが解き明かす『田鎖ブラザーズ』の伏線！成田母の仕草が示す洗脳の罠
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ドラマ考察 トケル orz_icon

ドラマ考察 トケル orz

YouTube チャンネル登録者数 11.90万人 686 本の動画
ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。
youtube.com/channel/UC6wjsDPE1I2QsDuh1atHYfA YouTube