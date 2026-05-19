アイドルグループ「#Mooove!」のリーダーを務める姫野ひなのさんが、FLASH（光文社）で初の表紙＆巻頭グラビアに登場しました。



【写真】週刊FLASH初掲載で初表紙を飾った姫野ひなのさん

身長148cmのミニマムボディと小動物を思わせる愛くるしいルックスを武器に、グラビア各誌で引っ張りだこの活躍を見せる姫野さん。今回のグラビアは沖縄で撮影されており、水色のビキニ姿など彼女の本来の明るさとフレッシュさが溢れるカットを多数収録。巻頭10ページにわたる大ボリュームの構成です。



#Mooove!ではリーダーとしてグループを牽引する姫野さん。誌面に掲載されたインタビューでは、学生時代のリーダー経験や、グループ内でのリーダー像についても率直に語っており、グラビアとは一味違う素顔も垣間見える内容となっています。



姫野さんは「週刊FLASH さんの初表紙＆初掲載していただきました!! 北海道から上京してきて約4年半、気候も場所も真逆の沖縄で初めて撮影してきたよ ロケーションﾊﾞｯﾁﾘ大自然てわひなのはこんがり焼けました」と投稿。撮影時の画像などを公開しています。



【姫野ひなのさんプロフィール】

ひめのひなの 11月11日生まれ 北海道出身 T148 アイドルグループ「 #Mooove!」 のリーダー。5月23日には、Zepp Shinjuku にて#Mooove! 3周年ライブ『# ムーブ記念日 vol.3』を開催。最新情報は、公式X（@aquamarin__）、公式Instagram（@pi._.y）