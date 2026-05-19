セイコーウオッチは、＜キングセイコー＞VANACより、セイコー創業145周年を記念した限定モデルを7月10日に発売する。希望小売価格は396,000円（税込）で、全世界800本（うち国内300本）の数量限定となる。

（関連：【画像】美麗なカラーリングは1960年代に制定された「セイコー・ブルー」から着想を得た色をアクセントとして採用）

セイコーの創業者・服部金太郎は、1881年に「服部時計店（現セイコーグループ株式会社）」を創業。1913年には国産初の腕時計を完成させ、1964年に国産初の機械式クロノグラフ、1965年に国産初のダイバーズウオッチ、1969年には世界初のクオーツ腕時計を発表するなど、革新と挑戦を続けてきた。本作を含むセイコー創業145周年を記念した限定モデルでは、1960年代に制定された「セイコー・ブルー」から着想を得たブルーをアクセントカラーとして採用している。

＜キングセイコー＞は、1961年に高級腕時計としての性能と先進的なデザイン、適正な価格の共存を実現したブランドとして誕生。2022年に約50年ぶりに復活し、セイコーのハイエンドメカニカルウオッチブランドとして展開されている。VANACは1972年に鮮やかなカラーリングや斬新な多面形状のケースを特徴として発売されたモデルで、2025年に当時の意志を継承する新生「VANAC」として登場した。

本作の最大の特徴は、1970年代の「VANAC」の存在感のあるベゼルに着想を得た「インデックスリング」に鮮やかなブルーを採用した点にある。ホワイトシルバーのダイヤルとのコントラストが際立ち、3本の針もブルーで仕上げられた。12時のインデックスと秒針のカウンターウェイトには、「VANAC」の「V」のシルエットを配している。裏ぶたには、キングセイコーの「盾」をモチーフとしたブランドマークが光沢のあるブルーであしらわれた。

デザインコンセプトは、キングセイコー誕生の地である東京から望む地平線をイメージした“Tokyo Horizon”。金属の塊を削り出したかのような力強い形状のケースは、ベゼル（ガラス縁）のないデザインにすることでエレガントで伸びやかな表情を併せ持つ。ダイヤルには水平方向に広がるストライプの型打パターンを施し、開放感のあるデザインに仕上げた。

ムーブメントには、セイコーの現行メカニカルムーブメントとして最も安定した精度（日差+10秒～-5秒）を実現した「キャリバー8L45」を搭載。スペックアップした動力ぜんまいにより、約72時間のパワーリザーブを達成している。回転錘や受には波目模様が施された。

（文＝リアルサウンド編集部）