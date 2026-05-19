『ちいかわ』×東京スカイツリー再び！ 3年ぶり2度目のコラボイベント7．10から開催
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と東京スカイツリーの3年ぶり2度目のコラボイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」が、7月10日（金）から10月31日（土）まで開催される。
【写真】2023年開催の初めての『ちいかわ』×スカイツリーコラボの様子
■今回は映画に合わせて実施
今回発表された「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」は、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』に合わせて開催されるコラボイベント。
地上450メートルの天望回廊を中心に、イベントオリジナルビジュアルを使用した『ちいかわ』の世界観あふれる展示装飾や大好きなキャラクターととっておきの1枚が撮れるフォトスポットが会場をにぎやかに彩る。
さらに、このイベントでしかゲットできないイベント限定グッズに、見た目もきゅんきゅんなカフェメニューも登場。
地上350メートルの天望デッキでは、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた、迫力満点の「SKYTREE ROUND THEATER」での特別映像の上映やキャラクターたちと写真が撮れるフォトサービスの販売、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯なども用意し、盛りだくさんのコンテンツを届ける。
イベント限定グッズの販売場所、販売方法などの詳細は第2弾リリースで発表予定。コラボカフェのご利用には、「お食事券付き展望台入場券」が必要となる。
【写真】2023年開催の初めての『ちいかわ』×スカイツリーコラボの様子
■今回は映画に合わせて実施
今回発表された「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」は、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』に合わせて開催されるコラボイベント。
さらに、このイベントでしかゲットできないイベント限定グッズに、見た目もきゅんきゅんなカフェメニューも登場。
地上350メートルの天望デッキでは、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた、迫力満点の「SKYTREE ROUND THEATER」での特別映像の上映やキャラクターたちと写真が撮れるフォトサービスの販売、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯なども用意し、盛りだくさんのコンテンツを届ける。
イベント限定グッズの販売場所、販売方法などの詳細は第2弾リリースで発表予定。コラボカフェのご利用には、「お食事券付き展望台入場券」が必要となる。