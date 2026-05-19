◆米大リーグ ヤンキース７―６ブルージェイズ（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズの岡本和真内野手が初見参のヤンキースタジアムで、逆転３ランを呼び込む中前打を放つなど、４打数１安打１得点３三振で打率は２割３分４厘となった。試合は９回に代打サンチェスが右翼線適時二塁打などで１点差に迫ったが、６―７で逆転負けした。ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手は４打数１安打で１７号本塁打は生まれなかった。

初見参のヤンキースタジアムで存在感をみせた岡本だが、６ー７の惜敗に笑顔はなかった。１点を追う９回２死一、二塁。岡本はネクストバッターズ・サークルで、ゲレロが二ゴロに倒れるのを見届けると、肩を落としてベンチに引き返した。

「延長戦に持ち込みたかったが、（最後は）少しストライクゾーンを広げてしまった」とシュナイダー監督は反撃及ばずの敗戦を悔しがった。

前日先発を外れて休養した１番・スプリンガーと３番・岡本がリフレッシュしてスタメン復帰。その間に２番ゲレロが入る新上位打線で今季初のヤンキース戦に挑んだ。０―１で迎えた４回先頭のゲレロが右前打で出塁すると、続く岡本が先発左腕ウェザースの初球、９５・１マイル（約１５３・０キロ）の直球を捉えた。打球速度１０５・８マイル（約１７０・３キロ）の鋭い当たりが中前に跳ねて、無死一、二塁。２死後にクレメントが左翼席に逆転３ランを運んだ。新しい２・３番コンビは機能したが、ヤンキースの粘りに競り負けた。

ブ軍では前日にメジャー昇格した救援左腕マッコが６回２死一塁から３番手で登板。史上初のスロバキア生まれの選手としてデビューし、１回を投げ無安打だった。

岡本はまた、ジャッジとの”３番対決”が実現。３回にはジャッジの強い三ゴロを危なけなく処理し、打ってはともに４打数１安打だったが、岡本は４月３日の４三振以来、今季３度目の１試合３三振を記録した。