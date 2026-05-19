タレントSHELLYが19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。千葉県市川市の市川市動植物園でサル山に侵入した外国人が逮捕された件で、SNSの問題を指摘した。

事件は17日に同園で人気のニホンザル「パンチ君」のいるサル山で発生。米国籍の男子大学生と歌手の男が威力業務妨害の疑いで市川署に逮捕された。男子大学生が着ぐるみ姿でサル山に入り、歌手の男がその様子を柵の外からスマホで撮影していたという。2人は「逮捕に納得していない」などと容疑を否認している。

「日々大切に育てていらっしゃる飼育員の皆さんの気持ちを考えたら、本当に怒りがわきます」。SHELLYはこう切り出した。続いて、「ちょっと怖いなと思うのは、日本もそうですけど、世界的にSNSでどれだけショッキングな映像を撮って、どうやってバズらせるかみたいなことで、人や動物、環境に与える影響を考えずにやってしまう人たちが増えてしまうのはすごく問題」と核心を突いた。

番組内で映像を見ていたMCでお笑いコンビの南海キャンディーズの山里亮太も、「この映像はあんまり流さないほうがいいんじゃないですか。この人たちの勝ちになっちゃう」と忠告していた。