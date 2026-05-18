意外と知らない？Switch2の容量不足を解消する「大容量SDカード」への失敗しない移行術
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が『microSD Express の容量がもう限界…！大切なデータそのままで、大容量カードへ失敗なく移行する手順【Switch2】』を公開した。
動画では、SDカードの容量不足に悩むユーザーに向けて、大切なデータを保持したまま新しい大容量カードへ安全に移行するための2つのアプローチを解説している。
動画の序盤では、移行対象となるデータの種類を整理。セーブデータは常に本体に保存されるため移行不要であり、作業の対象となるのは「ソフトのデータ」と「写真や動画」のみであると明言した。
続いて、パソコンを使用した「一括コピー」の方法を解説。作業にあたり、複数のカードのデータを1枚にまとめたり、ソフトを個別移動させたりすると本体側で認識できなくなるため「NG」と注意を喚起している。同じ本体で使う場合は「丸ごとコピー」で問題ないと述べ、古いSDカード内の「Nintendo」フォルダを一度PCに保存し、新しいカードへそのまま移すシンプルな手順を紹介した。
一方、パソコンを持たないユーザー向けには、Switch2の「本体のみで完結する手順」を提示。「画面写真と動画の管理」機能を利用し、古いカードから本体メモリーを経由して新しいカードへ写真や動画を移動させる手順を実演した。その後、ソフトのデータはホーム画面の「バーチャルゲームカード」から「データをダウンロード」を選択し、新しいカードへ再ダウンロードする仕組みだという。
最後に、移行前後の写真や動画の「枚数」をスマートフォンのカメラ等で記録し、移行後の一致を確認する方法も紹介された。PCの有無に関わらず、自身の環境に合った手順を選択することで、容量不足のストレスなく、より快適なゲームライフを送ることができるだろう。
動画では、SDカードの容量不足に悩むユーザーに向けて、大切なデータを保持したまま新しい大容量カードへ安全に移行するための2つのアプローチを解説している。
動画の序盤では、移行対象となるデータの種類を整理。セーブデータは常に本体に保存されるため移行不要であり、作業の対象となるのは「ソフトのデータ」と「写真や動画」のみであると明言した。
続いて、パソコンを使用した「一括コピー」の方法を解説。作業にあたり、複数のカードのデータを1枚にまとめたり、ソフトを個別移動させたりすると本体側で認識できなくなるため「NG」と注意を喚起している。同じ本体で使う場合は「丸ごとコピー」で問題ないと述べ、古いSDカード内の「Nintendo」フォルダを一度PCに保存し、新しいカードへそのまま移すシンプルな手順を紹介した。
一方、パソコンを持たないユーザー向けには、Switch2の「本体のみで完結する手順」を提示。「画面写真と動画の管理」機能を利用し、古いカードから本体メモリーを経由して新しいカードへ写真や動画を移動させる手順を実演した。その後、ソフトのデータはホーム画面の「バーチャルゲームカード」から「データをダウンロード」を選択し、新しいカードへ再ダウンロードする仕組みだという。
最後に、移行前後の写真や動画の「枚数」をスマートフォンのカメラ等で記録し、移行後の一致を確認する方法も紹介された。PCの有無に関わらず、自身の環境に合った手順を選択することで、容量不足のストレスなく、より快適なゲームライフを送ることができるだろう。
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「真面目に、丁寧に」をモットーに Switch2 や PS5 の最新ニュース、周辺機器、便利設定を解説。ライター歴 15年 以上の経験を活かし、情報の正確さと分かりやすさに徹底的にこだわっています。30年来のゲーマー視点で「知って得する」情報を毎週土曜に配信中。最新情報は YouTube でいち早くお届けしています！