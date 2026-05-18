パペットスンスン×「セブンイレブン」がコラボ！ 7種のパン＆スイーツが5．26から登場
パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクターのパペットスンスンと「セブンイレブン」がコラボレーションし、5月26日（金）から、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品が全国の「セブンイレブン」で発売される。
【写真】パペットスンスン×「セブンイレブン」商品一覧
■スンスン商品がてんこ盛り！
今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした、「スンスンのふわふわクリームのプリン」「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」などの“食感”を楽しめるスイーツに加え、「スンスンとノンノンのなかよしロール」「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」といったパンなどを展開。
また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」、SNSでのフォロー＆引用ポストキャンペーンも同時に展開し、「セブンイレブン」がスンスン色に染まる。
「セブンイレブン」の一部店舗では、パペットスンスンのぬいぐるみキーホルダー（1種）と、ぬいぐるみバッジ（2種）を販売。
さらに、対象の栄養ドリンク、お菓子、アイスクリームを購入した人には、先着で限定グッズをプレゼントする施策も行う。栄養ドリンクではフラットケース、お菓子ではジッパーパック、アイスクリームではクリアファイルがもらえる。
加えて、オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行。シリアルナンバーを入力して応募すると、シリアルナンバーの数ごとに用意された3種類の景品が抽選で当たる。景品は、BIGクッション（スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット）、オリジナルトートバッグ、スイーツ無料クーポン3枚をラインナップ。
それからはずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」は、5月29日（金）の10時00分から発売。全9等級＋LAST賞から成る。
【写真】パペットスンスン×「セブンイレブン」商品一覧
■スンスン商品がてんこ盛り！
今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした、「スンスンのふわふわクリームのプリン」「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」などの“食感”を楽しめるスイーツに加え、「スンスンとノンノンのなかよしロール」「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」といったパンなどを展開。
「セブンイレブン」の一部店舗では、パペットスンスンのぬいぐるみキーホルダー（1種）と、ぬいぐるみバッジ（2種）を販売。
さらに、対象の栄養ドリンク、お菓子、アイスクリームを購入した人には、先着で限定グッズをプレゼントする施策も行う。栄養ドリンクではフラットケース、お菓子ではジッパーパック、アイスクリームではクリアファイルがもらえる。
加えて、オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行。シリアルナンバーを入力して応募すると、シリアルナンバーの数ごとに用意された3種類の景品が抽選で当たる。景品は、BIGクッション（スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット）、オリジナルトートバッグ、スイーツ無料クーポン3枚をラインナップ。
それからはずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」は、5月29日（金）の10時00分から発売。全9等級＋LAST賞から成る。