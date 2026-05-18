お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が18日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。栃木県上三川町の強盗殺人事件について言及した。

県警下野署捜査本部は17日、強盗殺人容疑で、指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（28）と、妻の無職美結容疑者（25）を逮捕した。海斗容疑者は羽田空港から出国しようとしている寸前、国際線ターミナルで確保した。逮捕者は16歳の少年4人に加え6人となった。

捜査本部は、夫婦は事件当日、現場とは別の栃木県内におり、指示を出していたとみている。さらに上位に指示役がいる可能性もあり、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とみて捜査を続ける。

少年4人はいずれも同学年の高校生。捜査本部によると、14、15日に逮捕した相模原市の2人は同じ高校に通っていた。16日逮捕の相模原市の少年は、15日逮捕の少年の知人。捜査本部は6人の認否を明らかにしていない。

事件は14日午前9時過ぎに発生。同町の女性（69）が死亡し、女性の長男と次男も負傷した。捜査本部は16日までに、少年4人を女性への強盗殺人容疑で逮捕した。6人と女性家族との面識はないとみられる。

カズレーザーは、“闇バイト”“トクリュウ”の若年齢化について「自分の感覚では、自分が15歳、16歳の時に、強盗という犯罪がどれだけ悪いのかというのは、完全に理解しないまでも、できるものではないという認識はあるじゃないですか。その理解はあると思うんです」とし、「認識とか理解力とかではない、むしろ追い込まれた状況で逃げ道がないからっていうんだったらまた別だと思うんですけど、そういう逃げ道がなくて犯罪に巻き込まれてしまうんであれば、その接点を改善するしかないと思う」と指摘。

そして、その接点の改善として「携帯キャリアなりスマホなりがもうそういうのをマンマークでできなくするとか。少なくとも未成年が契約してるってことになるので、親御さんなどが代理で契約しお金を払っているわけですから、そういう保護者などがログを監督・監視できるようなシステムに。ある程度フィルタリングがあるにしても、もっとそっちに移さないと難しいんじゃないですかね」と自身の考えを述べた。