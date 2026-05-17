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西部邁が生きていたら高市政権を批判していた

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文芸評論家の富岡幸一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【富岡幸一郎が語る】西部邁が生きていたら高市政権を批判していた」を公開した。「奇妙な保守ブーム」が到来している現在の日本に対し、本物の保守思想とは何かを三島由紀夫ら3人の言論人の軌跡を通して解説している。



動画の冒頭で富岡氏は、現在の日本に到来している奇妙な保守ブームに言及し、昨今の保守と呼ばれる潮流が「アメリカの傘の下で日本は平和だ、あるいは経済成長だ」と謳歌する対米従属の構造に過ぎないと指摘。戦後体制の歪みに甘んじる姿勢はおかしいと問題提起した。



その上で、三島由紀夫(1925-1970)、江藤淳(1932-1999)、西部邁(1939-2018)の3名を真の保守思想の体現者として挙げる。富岡氏は、昭和45年に自決した三島の行動について「日本の文化・歴史・伝統を取り戻せと訴えていた」と語り、保守の定義を「決して過去にこだわるっていうことではなくて、その国の歴史と伝統というものを大事にすること」だと断言した。



さらに、三島の死後に深く共鳴していった江藤淳の姿勢や、大衆社会を痛烈に批判した西部邁との出会いを回想する。元左翼の指導者だった西部邁が保守へ転向し、「大衆社会への反逆」を掲げて戦後日本の軽薄な豊かさに強い危機感を抱いていたと説明。2018年1月21日に享年78で入水自殺を遂げた西部邁の壮絶な最期に触れ、彼らが自らの人生と死をもって日本の欺瞞に警鐘を鳴らしたと語った。



最後には、奇妙な保守ブームの次にくるものを見据え、見せかけの保守からの脱却を提言。「日本人の本当の姿を取り戻さなければならない」と述べ、現代社会の根幹を見つめ直すべきだという強いメッセージで締めくくった。