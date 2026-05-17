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YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、「【新たな挑戦への道】密着Vol.2・元プロボクシング王者・芹江匡晋のパワーリフティング本大会までストイックすぎる私生活。謎の減量飯「悲しみのご飯」の正体とは？」を公開した。動画では、第35代日本スーパーバンタム級チャンピオンである芹江匡晋氏に密着し、独自のトレーニング理論や、自ら「悲しみのご飯」と呼ぶストイックな減量飯の正体が明かされている。



動画は、芹江氏が経営するフィットネスボクシングクラブの様子からスタート。生徒たちから「場が和やかになる」「いいふざけ」と慕われる気さくな人柄が紹介されたのち、場面はキャンピングカーで移動する早朝のジョギングへと移る。運動前の準備運動について問われると、芹江氏は「ほぼ必要ない」と持論を展開。「一方向にぐーっと伸ばす静的ストレッチは、体がリラックスして体温が下がってしまう。競技前には体温を上げないといけない」と、論理的な解説を加えた。



帰宅後には、パワーリフティングの大会に向けた自家製トレーニングフード作りを披露。「脂質の量を50から60グラムの間に抑える」と語り、オリーブオイルの量にも気を配りながら調理を進める。その一方で、「脂質を減らしすぎるとカサカサになってしまう。エネルギーになってくれるものなので、削りすぎるのは良くない」と述べ、計算された食事管理の重要性を説いた。完成したのは、鶏肉のトマト炒めと、マヨネーズがかけられた大量のサラダ。芹江氏はこのストイックな料理を「セリエ特製、悲しみのご飯」と命名し、思わず苦笑いを浮かべた。



調理中には、奥さんとの馴れ初めが「人形町の老舗でのアルバイト仲間だった」というプライベートなエピソードや、エプロンの着用に苦戦するお茶目な一面も披露された。元日本王者としての徹底した自己管理と、飾らない素顔のギャップが魅力的に描かれた密着動画となっている。