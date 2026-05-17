美容家で元女優の君島十和子さん（59）が17日までに更新された、お笑い芸人のCRAZY COCO（39）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。美容に関して、40代で後悔したことを3つ紹介した。

40歳を目前にしたCRAZY COCOから、その年代で気をつけるべきことを聞かれ、「40代で後悔したことが3つありまして」と君島さんは後悔していることがあると告白。「1つは運動。もう1つは目の周りのケア」とし、3つ目には「頭皮マッサージ」を挙げた。

目の周りのケアについて「ある時、アイラインがラインじゃなくなるですよ、引いてて」と目元の張りがなくなることに言及。「引っ張って皮を伸ばしてラインを引かなきゃならなくなる」とし、「40代の時にやってなかったことの一大後悔」「アイクリームだけは手抜きしがちだったんですよ」と悔しそうに語った。

また、アイクリームの塗り方に関しても「（目の周りの）皮膚ってティッシュの20分の1の薄さって言われている。だから、目の周りに置くくらいでいい」とアドバイス。48歳で急激な変化を感じたことも明かし、「めっちゃ老けます」と断言した。

頭皮マッサージについては「頭皮からたるんで、おでこからたるんで、目元が重くなって、フェースラインがたるむの」とたるみに直結していることを説明。「頭皮をしっかり引き上げて、持ち上げていかないと」と続け、シャンプーの際に「頭皮の下の筋肉を動かすみたいに」洗うことを勧めていた。