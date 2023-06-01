ついに決勝！ G大阪のスタメンにはヒュメット、三浦、食野らが名を連ねる！【ACL２】
ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）と対戦。試合に先駆け、スターティングメンバーが発表された。
G大阪のスタメンは以下のとおり。
GK
18 荒木琉偉
DF
５ 三浦弦太
15 岸本武流
20 中谷進之介
21 初瀬 亮
MF
16 鈴木徳真
27 美藤 倫
FW
８ 食野亮太郎
11 イッサム・ジェバリ
17 山下諒也
23 デニス・ヒュメット
サブメンバー）
GK
１ 東口順昭
22 一森 純
DF
19 池谷銀姿郎
33 中野伸哉
MF
10 倉田 秋
13 安部柊斗
36 山本天翔
44 奥抜侃志
FW
７ 宇佐美貴史
40 唐山翔自
42 南野遥海
97 ウェルトン
クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら世界的タレントを擁する強敵を相手に、G大阪はクラブ10個目のタイトルを手にできるか。試合は敵地キングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで日本時間17日２時45分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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G大阪のスタメンは以下のとおり。
GK
18 荒木琉偉
DF
５ 三浦弦太
15 岸本武流
20 中谷進之介
21 初瀬 亮
MF
16 鈴木徳真
27 美藤 倫
FW
８ 食野亮太郎
11 イッサム・ジェバリ
17 山下諒也
23 デニス・ヒュメット
GK
１ 東口順昭
22 一森 純
DF
19 池谷銀姿郎
33 中野伸哉
MF
10 倉田 秋
13 安部柊斗
36 山本天翔
44 奥抜侃志
FW
７ 宇佐美貴史
40 唐山翔自
42 南野遥海
97 ウェルトン
クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら世界的タレントを擁する強敵を相手に、G大阪はクラブ10個目のタイトルを手にできるか。試合は敵地キングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで日本時間17日２時45分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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