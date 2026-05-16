太陽のような満面の笑みで喜びを見せる姫野ひなの。アイドルグループ「#Mooove!」のメンバーであり、リーダーとしても活躍している。

「じつはもともと、人をまとめるのはそんなに得意ではなくて。高校生のときに投票でクラスの副委員長を務めることになったんですが、当時は人前に出るだけで顔が真っ赤になっちゃうくらいでした。しかも、いつの間にか委員長をやっていた人がいなくなっていて、気がついたら私が委員長に繰り上がっていて（笑）。だから、今もリーダーではありますが、泣き虫だしできないこともいっぱいで、メンバーに支えられながら務めています。でも、逆にメンバーが悩んでいるときはすぐに時間を空けて必ず相談に乗ります。まだまだ未熟かもしれないけれど、持ち前のポジティブさでメンバーを支えたいです！」

今後の目標を聞いた。

「いちばんの目標は写真集を出すことです！ あと、グループに妹（姫野ゆめの）がいるので、一緒に雑誌の表紙を飾りたいです！」

ひめのひなの

11月11日生まれ 北海道出身 T148 アイドルグループ 「#Mooove!」のリーダー。小動物のような愛くるしいルックスとミニマムボディで各誌を席巻中。5月23日（土）には、Zepp Shinjukuにて#Mooove! 3周年ライブ『#ムーブ記念日 vol.3』を開催。そのほか最新情報は、公式X（@aquamarin__）、公式Instagram（@pi._.y）にて

※FLASHデジタル写真集が近日発売予定！

写真・佐藤佑一

スタイリスト・野田陽子（ミタケイショウ）

ヘアメイク・海瀬志津奈（JULLY）