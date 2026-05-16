プロボクシング大橋ジムは16日、6月10日に東京・後楽園ホールで開催する「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 157」の観戦チケットがチケットぴあなどで販売を開始したことを発表した。

同興行のメインイベントでは世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18＝大橋）がプロデビュー戦に臨む。2月に同ジムからプロ転向することを発表した、アマ49戦全勝33RSCの「THE KING」藤木は、59・9キロ契約6回戦でWBOアジア・パシフィック・スーパーフェザー級15位ウィラ・ミカム（28＝タイ、21勝13KO2敗）と対戦する。

セミファイナルの54・0キロ契約8回戦では、22年世界ユース選手権優勝を含むアマ7冠で日本バンタム級3位の坂井優太（20＝大橋）が、世界挑戦経験もある元東洋太平洋バンタム級王者フローイラン・サルダール（37＝フィリピン）とのプロ8戦目に臨む。

さらにアマ9冠の片岡雷斗（19）のプロ2戦目と、弟の叶夢（とむ、18＝ともに大橋）がデビュー戦を行う。所属ジムの大橋秀行会長（61）は「藤木がメインだが、4選手がメイン。全選手KOを狙ってほしい」と期待を寄せている。