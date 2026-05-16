はじめしゃちょー「なんでも笑ってくれる」0歳娘と遊ぶ姿が話題「パパの姿も素敵」「成長感じる」
【モデルプレス＝2026/05/16】YouTuberのはじめしゃちょーが5月15日、自身のInstagramを更新。娘と遊んでいる動画を投稿し、話題になっている。
【写真】33歳イケメンYouTuber「成長感じる」0歳娘と遊ぶ姿
はじめしゃちょーは「なんでも笑ってくれる娘」とつづり、娘と遊んでいる姿を投稿。1人座りをしている娘の後ろ姿越しにはじめしゃちょーが変顔をしながら大きな身振り手振りで踊り、それを見た娘が笑っている姿が公開されている。
この投稿にファンからは「パパの姿も素敵です」「笑い声可愛すぎる」「見てるだけで笑顔になる」「もう座れてて成長感じる」などといった声が寄せられている。
はじめしゃちょーは2025年8月30日、一般人女性との結婚を発表。2026年1月1日、第1子となる女児の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】33歳イケメンYouTuber「成長感じる」0歳娘と遊ぶ姿
◆はじめしゃちょー、娘と遊ぶ動画公開
はじめしゃちょーは「なんでも笑ってくれる娘」とつづり、娘と遊んでいる姿を投稿。1人座りをしている娘の後ろ姿越しにはじめしゃちょーが変顔をしながら大きな身振り手振りで踊り、それを見た娘が笑っている姿が公開されている。
◆はじめしゃちょーの動画に反響
この投稿にファンからは「パパの姿も素敵です」「笑い声可愛すぎる」「見てるだけで笑顔になる」「もう座れてて成長感じる」などといった声が寄せられている。
はじめしゃちょーは2025年8月30日、一般人女性との結婚を発表。2026年1月1日、第1子となる女児の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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