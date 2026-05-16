無理せず始めるDIYのススメ【趣味ギア適性診断】

【趣味ギア適性診断】

自分好みの空間作りができるDIYは、趣味としてだけでなく、実用も兼ね備えた最高の遊びだ。今回はビギナーに向けて、始めるための心得と使いやすい工具を紹介する。

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【TYPE 3・ガレージ＆テラスDIY派】

「最初は棚に扉をつけてみたり、家具を塗装してみたりと、“アレンジ”から挑戦すると失敗せず、達成感を味わえます」と語るのはカインズの内野さん。

成功の秘訣は準備が8割を占めるとも。サイズをきちんと測る、塗装時はマステやビニールでカバーするといった基本的なことだ。また木材のカットも慣れないうちはホームセンターでカットしてもらうなど、プロのサービスを上手に活用していくのもおすすめだ。

＜初心者DIYの心得＞

1. まずはアレンジから始めよう

2. 成功の秘訣は事前準備

3. ホームセンターのサービスも活用

カインズ DIYカルチャー室

内野真美子さん

宮城美香さん

ホームセンター「カインズ」にて、DIYやものづくりを通じたコミュニティづくり・ワークショップ企画を担当。

■家族で使える簡単仕様のエントリーモデル

Kumimoku

「3.6V充電式 ミニドリル＆ドライバー」（2980円）

家具の組み立て作業の時短にもなるし、初心者のDIY作業ならだいたいカバーできます。小ぶりで音も振動も小さいので、女性やお子様でも使いやすく、家族での作業にも◎（内野さん・宮城さん）

重量約340gとかなりコンパクトなサイズ感。ネジを締める・ゆるめるの切替がワンタッチでできるので、電動ドリル初心者でも直感的に使える。暗い所でも使いやすいLEDライト付き。

■初心者の次のステップ、自分で木材を自在にカット

Kumimoku

「ACジグソー KT-06」（4980円）

刃をカスタムすれば、ノコギリではカットできない、くりぬきができます。DIYに少し慣れてきて、作業の幅を広げたり、オリジナル感を出したくなったりしたときにおすすめです（内野さん・宮城さん）

DIYに慣れてきて、木材やプラスチックの切断にトライするならこれ。持ちやすいソフトグリップで、左右0〜45°までの傾斜切断可能。刃には危険防止の防塵カバー付きで、交換もワンタッチ。

■人の手を借りたくなったとき、コレがあれば安心！

カインズ

「クイックバークランプ」（798円）

ひとりで木材を押さえて作業するのは想像以上に大変です。簡単に固定できるクランプを使用するとカットもより正確になりますし、接着材をつけたときの押さえにも活躍します（内野さん・宮城さん）

木材の締め付けや押し広げなど、DIY用のクランプ。ボタンを押してスライドするだけで対象物を挟むことができ、レバーを握ればしっかり締まる。そんなシンプルなつくりなので、初心者でも扱いやすい。

▲150mmの口開きで、木材と作業台などもしっかり挟むことができる

>> 特集【趣味ギア適性診断】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号38ページの記事をもとに構成しています

＜文／GoodsPress編集部＞

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