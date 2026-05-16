姫ギャル系ファッション雑誌「小悪魔ageha」の専属モデル・聖菜(24)が15日までに自身のインスタグラムを更新。意外な大食漢ぶりを明かした。



【写真】この華奢なカラダのどこに…豪快な食べっぷりにビックリ！

「江南で夜ご飯5000Kcal食べました 全然少食じゃないよん」とつづり、韓国での食事風景の動画を投稿。複数の鍋料理を次々と口に運び、楽しそうに食べる様子を公開している。



1日の摂取カロリーの目安は年齢や性別・運動量などで異なるが、一般的な成人女性は2000キロカロリー前後とされる。5000キロカロリーはアスリートや高校球児レベル。しかも1食で摂取するとなると、かなり高い数値だ。



華奢なスタイルからは想像できないような食べっぷりに、ファンからは「大食いなせいなちゃんも愛おしくて可愛い」「聖菜ちゃん、爆食」「どこに入んの」といったコメントが集まっている。



聖菜は2019年に17歳で第1子女児を出産。現役女子高生ギャルママモデルとして雑誌「egg」に登場。「egg」卒業後は「小悪魔ageha」専属となり、インスタフォロワー44万人を超える人気モデルとして活躍するほか、ABEMA「ラブパワーキングダム2」出演でも注目を集めた。



（よろず～ニュース編集部）