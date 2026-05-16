【全2回（前編/後編）の前編】

GW最終日にもたらされた痛ましい報せである。部活動の生徒を乗せたマイクロバスが磐越道で大破、1人の生徒が亡くなった。学校側とバス会社、それぞれの不作為で若い命が奪われてしまった格好だが、実は逮捕された当の運転手は「危険人物」として知られていた。

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【写真を見る】「ズボンがずり下がって下着が見えて…」 “異様な姿”が目撃されていた運転手

事故があったのは5月6日の朝。新潟市にある私立北越高校のソフトテニス部員20人を乗せたマイクロバスが、対外試合のため福島県富岡町に向かっていた。

「バスは郡山市内の磐越道上り線の道路脇ガードレールに衝突して大破しました。ガードレールは車両前方から後部まで突き抜け、反対車線に投げ出された3年生の稲垣尋斗（ひろと）さん（17）が亡くなり、後続車を含めて20人が重軽傷を負いました」（全国紙デスク）

「ボンネットがひしゃげた車が」

北越高校から車の手配を依頼されたというバス会社「蒲原（かんばら）鉄道」は6日夜の会見で“今回は予算の都合で（事業用の緑ナンバーの）貸し切りバスではなくレンタカーを使いたい”と学校側から話があり、併せて運転手の手配も求められたと説明。一方、7日夜に会見した高校側はこれを否定。同社のバスと運転手が手配されると想定し、遠征の終了後に料金を支払う予定だったという。

磐越自動車道でガードレールに衝突したマイクロバス

「双方の言い分は真っ向から食い違い、しかも、7日に過失運転致死傷容疑で逮捕された運転手の若山哲夫は、蒲原鉄道の営業担当者も面識のない“知人の知人”でした。さらにレンタカー業者に提示した免許証は、若山ではなくこの担当者のものだったと判明。若山は、旅客運送に必要な二種免許を所持していませんでした」（同）

ずさんな運行が、惨事を引き起こしたともいえよう。

「現場の制限速度は80キロだったにもかかわらず、若山は“90〜100キロほど出していた。見極めが甘かった”などと供述。福島県警は、無許可で営業運行したとする道路運送法違反の疑いも視野に捜査を進めています」（同）

会社側は、若山容疑者の持病や事故歴などを「把握していない」と説明。事故後に入院していた若山容疑者も、民放の取材に「（これまで事故は）起こしたことがない」などと語っていたのだが、まったくの虚偽だった。

「若山は、この数カ月の間に複数の交通事故を起こしています。直近の5月1日をはじめ、物損事故ばかりで大事には至りませんでしたが……」

そう明かすのは、さる交通関係者である。実際に、新潟・胎内市にある若山容疑者の自宅の近隣住民が言うには、

「若山さんの家の隣が医院の駐車場になっているのですが、ここにGWのある日、ボンネットがひしゃげた車が置かれていました。車はその後、若山さん宅の敷地に移されていたのです」

これと前後して若山容疑者は、周囲に「免許を返納したい」などと心境を吐露していたという。

「居眠りしているのではと疑うぐらい、ひやひやする場面も」

そんな不始末を重ねる本人は、地元では名の知れた存在だった。

「若山さんは青森県出身で、学生時代は早大競走部に所属。円盤投げの選手でした」

とは、さる陸上競技関係者。早大では体育学を修め、教員免許を取得していた。

「若山さんが指導した新潟市の東京学館新潟高校陸上部は、2006年に全国高校駅伝初出場を果たし、以降は常連校となりました。またその後は胎内市にある開志国際高校に移り、18年には、やはり監督として同駅伝への初出場を成し遂げています」（同）

10年には、東京学館新潟高の女子部員がアジアジュニア選手権に出場した際、小千谷市の広報誌にも登場。ここで若山容疑者は生徒が住む「寮の管理人」と紹介されていた。もっとも、開志国際高で教えを受けた男性が明かすには、

「逮捕されても不思議ではないと思いました。私も監督の運転するマイクロバスで試合や合宿に行ったことがありますが、当時から運転が危なっかしかった。まさか居眠りしているのではと疑うぐらい、ひやひやする場面もありました」

「最近はうつろな感じで、あいさつしても何の反応もなかった」

こうした“素地”が災いしたのか、築き上げた名声は徐々に揺らいでいく。先の陸上関係者は、

「もともと若山さんは、新潟市内に一軒家を新築し、家族と住んでいました。その後は胎内市内の開志国際高の寮に住み込み、退職前に現在の住まいに移ったと聞いています」

妻とはその間に離婚したといい、22年度からは胎内市の会計年度任用職員として3年間勤務。時給1100円ほどで月に数回、農協のイベントなどの際にマイクロバスの運転を担ってきた。現在の住み処（すみか）は、土蔵が併設されている民家である。

「数年前に越してきた時から一人暮らしでした。最近はうつろな感じで、あいさつしても何の反応もなかった。いつも猫背で両手を垂らしながら、たどたどしく小幅で歩く。傘やスキーのストックなんかをつえ代わりにしていました」

とは、別の近隣住民。

「回覧板を回してもあの家で止まってしまうから、みんな困っていて、時には若山さんを飛ばすこともありました。家の中は散らかり放題で庭の草も伸びっ放し。手入れなんか全くできていなかった。それでも、よく車で買い物に出かけていたから、あんな状態で運転なんかできるのかと思っていたのです」（同）

後編では、事故前夜に市内の居酒屋で目撃されていた、若山容疑者の「異様な姿」について報じる。

「週刊新潮」2026年5月21日号 掲載