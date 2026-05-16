ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は４２９ドル安 ナスダックも１．３％の大幅安
NY株式15日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 49633.56（-429.90 -0.87%）
ナスダック 26282.59（-352.63 -1.34%）
CME日経平均先物 61935（大証終比：-105 -0.17%）
欧州株式15日GMT15:02
英FT100 10190.59（-182.34 -1.76%）
独DAX 23995.44（-460.82 -1.88%）
仏CAC40 7960.80（-121.47 -1.50%）
米国債利回り
2年債 4.075（+0.058）
10年債 4.574（+0.092）
30年債 5.111（+0.084）
期待インフレ率 2.493（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.148（+0.105）
英 国 5.164（+0.170）
カナダ 3.672（+0.104）
豪 州 5.072（+0.055）
日 本 2.707（+0.084）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.60（+3.43 +3.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4550.90（-134.40 -2.87%）
ビットコイン（ドル）
79168.13（-2226.60 -2.74%）
（円建・参考値）
1255万6857円（-353161 -2.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49633.56（-429.90 -0.87%）
ナスダック 26282.59（-352.63 -1.34%）
CME日経平均先物 61935（大証終比：-105 -0.17%）
欧州株式15日GMT15:02
英FT100 10190.59（-182.34 -1.76%）
独DAX 23995.44（-460.82 -1.88%）
仏CAC40 7960.80（-121.47 -1.50%）
米国債利回り
2年債 4.075（+0.058）
10年債 4.574（+0.092）
30年債 5.111（+0.084）
期待インフレ率 2.493（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.148（+0.105）
英 国 5.164（+0.170）
カナダ 3.672（+0.104）
豪 州 5.072（+0.055）
日 本 2.707（+0.084）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.60（+3.43 +3.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4550.90（-134.40 -2.87%）
ビットコイン（ドル）
79168.13（-2226.60 -2.74%）
（円建・参考値）
1255万6857円（-353161 -2.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ