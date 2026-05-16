NY株式15日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均　　　49633.56（-429.90　-0.87%）
ナスダック　　　26282.59（-352.63　-1.34%）
CME日経平均先物　61935（大証終比：-105　-0.17%）

欧州株式15日GMT15:02
英FT100　 10190.59（-182.34　-1.76%）
独DAX　 23995.44（-460.82　-1.88%）
仏CAC40　 7960.80（-121.47　-1.50%）

米国債利回り
2年債　 　4.075（+0.058）
10年債　 　4.574（+0.092）
30年債　 　5.111（+0.084）
期待インフレ率　 　2.493（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.148（+0.105）
英　国　　5.164（+0.170）
カナダ　　3.672（+0.104）
豪　州　　5.072（+0.055）
日　本　　2.707（+0.084）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.60（+3.43　+3.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4550.90（-134.40　-2.87%）

ビットコイン（ドル）
79168.13（-2226.60　-2.74%）
（円建・参考値）
1255万6857円（-353161　-2.74%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ